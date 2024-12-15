«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб 18:9. Клуб поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 18:9.

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для клуба из столицы Канады 3-й подряд и 5-й в последних 6 играх.

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 32 очка в 30 играх и поднялась в зону плей-офф на Востоке.