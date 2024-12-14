Свечников против «Оттавы»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 19:06

Андрей Свечников остался без очков в матче против «Оттавы».

«Каролина » уступила канадскому клубу (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 24-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Свечников (19:06, 2:31 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков по воротам. У него 5 силовых приемов и 1 потеря.