Свечников против «Оттавы»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 19:06
Андрей Свечников остался без очков в матче против «Оттавы».
«Каролина» уступила канадскому клубу (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 24-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Свечников (19:06, 2:31 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков по воротам. У него 5 силовых приемов и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем