Дементьев о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Хотелось обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что с этим спортом стоит связываться»

Алексей Дементьев оценил, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом России.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Я очень этому доволен, потому что в этом бизнесе всю свою жизнь.

Такая информация мне понравилась, и хотелось бы обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что хоккей – это тот вид спорта, с которым стоит связываться», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев .