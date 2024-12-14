Дементьев о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Хотелось обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что с этим спортом стоит связываться»
Алексей Дементьев оценил, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом России.
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
«Я очень этому доволен, потому что в этом бизнесе всю свою жизнь.
Такая информация мне понравилась, и хотелось бы обратить внимание спонсоров и рекламодателей, что хоккей – это тот вид спорта, с которым стоит связываться», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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