Ротенберг после 4:3 с Беларусью: «Кузьмин получил удар Тайсона. Фактически остался без носа, но судьи молчат. Федорищев выявил проблемы в футболе, в хоккее тоже надо разобраться с судейством»

Роман Ротенберг раскритиковал судейство в матче Кубка Первого канала.

«Россия 25 » в Санкт-Петербурге обыграла сборную Беларуси в овертайме со счетом 4:3. В середине второго периода форвард СКА Григорий Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку.

«Кузьмин получил перелом со смещением. Он еще долго теперь не сыграет. Белорусы играли очень жестко. Но мы этого ждали от них. Команды Дмитрия Квартальнова всегда бьются на пределе. Но почему молчат судьи, когда нашего игрока бьют в голову? Это же удар Майка Тайсона.

«Трус не играет в хоккей». Но это касается и судей. Почему они не принимают мужские решения? Судьи провалили эту игру.

Губернатор Самарской области [Вячеслав Федорищев ] выявил проблемы в футболе. Я считаю, что в хоккее тоже надо разобраться с судейством досконально. Я не понимаю, что происходит!

Наш игрок остался фактически без носа, его увезли в больницу. Он был весь в крови. Но судьи молчат. Как это может быть?» – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

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