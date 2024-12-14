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Ротенберг о травме Кузьмина: «Хорошо, что живым вообще остался. Дай бог, вернется ближе к плей‑офф. Но это не точно»

Роман Ротенберг высказался о травме и состоянии Григория Кузьмина.

«Россия 25» в Санкт-Петербурге обыграла сборную Беларуси в овертайме со счетом 4:3. В середине второго периода форвард СКА Григорий Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку.

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал травму нападающего после игры: «Кузьмин получил удар Тайсона. Фактически остался без носа, но судьи молчат. Федорищев выявил проблемы в футболе, в хоккее тоже надо разобраться с судейством». 

Позднее Ротенберг высказался о состоянии Кузьмина и возможных сроках восстановления. 

«Дай бог, Кузьмин вернется ближе к плей‑офф. Но это еще не точно. Хорошо вообще, что наш игрок остался живым», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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