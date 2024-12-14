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  • Вратарь «Вегаса» Ленер о долге в 27,3 млн долларов: «Мне не нужно сочувствие, к черту. Никто не представляет, что произошло с моей жизнью и семьей. В будущем люди узнают, что было»
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Вратарь «Вегаса» Ленер о долге в 27,3 млн долларов: «Мне не нужно сочувствие, к черту. Никто не представляет, что произошло с моей жизнью и семьей. В будущем люди узнают, что было»

Робин Ленер из «Вегаса» рассказал о суде из-за его долга в 27,3 млн долларов.

Два года назад Ленер и его жена подали заявление о банкротстве, задолжав кредиторам 27,3 миллиона долларов. Долги были связаны с бизнесом и инвестициями. В документах 33-летний швед упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей.

В 2018 году у голкипера «Вегаса» было диагностировано биполярное расстройство.

В судебных документах утверждается, что Ленер больше не отвечает на запросы адвоката. Хоккеист рассказал, что общение с адвокатом было прекращено, так как он больше не мог оплачивать его услуги.

«Мне не нужно сочувствие или что-то в этом роде, к черту это. Расскажите что-нибудь правдивое, и я приму это как мужчина.

Никто не имеет ни малейшего представления о том, что произошло с моей семьей и моей жизнью после этих событий. В будущем многие узнают, что было на самом деле.

Всплывут другие обстоятельства, и люди смогут судить меня по ним. Когда я не смог продолжать платить, что же, давайте просто солжем суду.

Теперь об этом пишут газеты, и это выглядит просто прекрасно для меня, как для отца», – сказал Робин Ленер в интервью Las Vegas Review.

Его контракт с «Вегасом» со средней годовой зарплатой 5 млн долларов заканчивается в 2025 году.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Las Vegas Review
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