Вратарь «Вегаса» Ленер должен кредиторам 27,3 млн долларов. Хоккеист заявил о банкротстве

Теги бизнес НХЛ Робин Ленер Вегас Хоккей

Появилась информация о долге вратаря «Вегаса» Робина Ленера кредиторам.

Хоккеист и его супруга должны 27,3 миллиона долларов.

В январе появилась информация о том, что Ленер подал заявление о банкротстве. Тогда отмечалось, что обязанности перед кредиторами составляют от 10 до 50 млн долларов.

Часть долга связана с его компанией SolarCode, против которой кредитор подал в суд на 3,9 миллиона долларов из-за предполагаемой неуплаты бизнес-кредита.

Основными кредиторами Ленера, которые перечислены в новой документации, являются Aliya Growth Fund LLC – Series X (4,75 млн долларов), Deutsche Bank Luxembourg (2,8 млн долларов), South River Capital (2,78 миллиона долларов), Eclipse Service, Inc. (3,9 млн долларов) и Taurus LLC (1,5 млн долларов).

«Вегас», НХЛ и профсоюз хоккеистов НХЛ (NHLPA) также числятся кредиторами.

В документах Ленер упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей. Указывается, что она представляет собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, требующий затрат на содержание и кормление рептилий.

Ленер выступает в НХЛ с 2010 года. В 2018 году у шведского вратаря было диагностировано биполярное расстройство.

Договор Ленера со средней годовой зарплатой 5 млн долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.

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6 комментариев

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Отец-основатель
Да проиграл на ставках чай в онлайне, а не в Вегасе))) а сейчас банкрот. Белый Кейн, только попрошаренней) )))
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Zomourning33
Ответ PuRGeN
Да депутаты гос думы за такие копейки и мараться бы не стали. Заместители Помощников областных депутатов это да.
Я конечно все понимаю, шутка, смешно должно быть, но почти 2 миллиарда рублей - это огромная сумма, колоссальная, которую еще надо умудриться украсть.
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dalmolchun
Ответ Lanc
Фирма с тремя сотрудниками сожрала 27 млн баксов? Что там за сотрудники? Депутаты Госдумы?
условная семейка Байденов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PuRGeN
Ответ Lanc
Фирма с тремя сотрудниками сожрала 27 млн баксов? Что там за сотрудники? Депутаты Госдумы?
Да депутаты гос думы за такие копейки и мараться бы не стали. Заместители Помощников областных депутатов это да.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lanc
Фирма с тремя сотрудниками сожрала 27 млн баксов? Что там за сотрудники? Депутаты Госдумы?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Золотые змейки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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