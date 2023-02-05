Вратарь «Вегаса» Ленер должен кредиторам 27,3 млн долларов. Хоккеист заявил о банкротстве

Появилась информация о долге вратаря «Вегаса» кредиторам.

Хоккеист и его супруга должны 27,3 миллиона долларов.

В январе появилась информация о том, что Ленер подал заявление о банкротстве. Тогда отмечалось, что обязанности перед кредиторами составляют от 10 до 50 млн долларов.

Часть долга связана с его компанией SolarCode, против которой кредитор подал в суд на 3,9 миллиона долларов из-за предполагаемой неуплаты бизнес-кредита.

Основными кредиторами Ленера, которые перечислены в новой документации, являются Aliya Growth Fund LLC – Series X (4,75 млн долларов), Deutsche Bank Luxembourg (2,8 млн долларов), South River Capital (2,78 миллиона долларов), Eclipse Service, Inc. (3,9 млн долларов) и Taurus LLC (1,5 млн долларов).

«Вегас», НХЛ и профсоюз хоккеистов НХЛ (NHLPA) также числятся кредиторами.

В документах Ленер упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей. Указывается, что она представляет собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, требующий затрат на содержание и кормление рептилий.

Ленер выступает в с 2010 года. В 2018 году у шведского вратаря было диагностировано биполярное расстройство.

Договор Ленера со средней годовой зарплатой 5 млн долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.

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