Ленер о пропуске лагеря «Вегаса»: «Спокойно жду, пока все уладится. Все знают, почему я не смог быть там»

Робин Ленер прокомментировал пропуск тренировочного лагеря «Вегаса».

Ранее сообщалось , что швед не приехал в лагерь «Голден Найтс » на медосмотр, и клуб рассматривает возможность расторжения контракта.

33-летний Ленер не играет в НХЛ с 21 апреля 2022 года. В августе 2022 года он перенес операцию на бедре. У него остается еще один год действия контракта с кэпхитом (средней зарплатой) 5 миллионов долларов.

«Все, что могу сказать на данный момент, – это то, что все знают, почему я не смог быть там. Спокойно жду, пока все уладится», – заявил вратарь «Вегаса» Робин Ленер .