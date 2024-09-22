Ленер о пропуске лагеря «Вегаса»: «Спокойно жду, пока все уладится. Все знают, почему я не смог быть там»
Робин Ленер прокомментировал пропуск тренировочного лагеря «Вегаса».
Ранее сообщалось, что швед не приехал в лагерь «Голден Найтс» на медосмотр, и клуб рассматривает возможность расторжения контракта.
33-летний Ленер не играет в НХЛ с 21 апреля 2022 года. В августе 2022 года он перенес операцию на бедре. У него остается еще один год действия контракта с кэпхитом (средней зарплатой) 5 миллионов долларов.
«Все, что могу сказать на данный момент, – это то, что все знают, почему я не смог быть там. Спокойно жду, пока все уладится», – заявил вратарь «Вегаса» Робин Ленер.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости