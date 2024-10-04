Контракт Ленера не будет учитываться в платежке «Вегаса» на сезон-2024/25. Вратарь с кэпхитом 5 млн долларов не играет с 2022 года

Контракт Робина Ленера не будет учитываться в платежке «Вегаса» на сезон-2024/25.

Клуб договорился с НХЛ и Ассоциацией игроков, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Ранее шведский вратарь нарушил условия контракта, не явившись на обязательный медосмотр перед открытием тренировочного лагеря. Он сослался на личные обстоятельства.

Фактическая зарплата Ленера на сезон-2024/25 (последний по 5-летнему контракту с клубом из Невады) составляет 4,4 миллиона долларов – эта сумма будет игроку выплачена.

При этом кэпхит игрока (среднегодовая зарплата по контракту) в размере 5 млн долларов не будет учитываться в платежной ведомости «Голден Найтс» при учете потолка зарплат.

Таким образом, «Вегасу » не придется помещать Ленера , не играющего с апреля 2022 года, в список травмированных на долгий срок (LTIR). Голкипер не выходил на лед после перенесенной в августе 2022 года операции на бедре.

Отмечается, что при получении льготы с потолком зарплат клуб был согласен обойтись без расторжения контракта. Профсоюз настаивал на том, чтобы зарплата была выплачена игроку в полном объеме. В итоге стороны достигли соглашения.