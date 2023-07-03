Гендиректор «Югры» о задрафтованных в НХЛ Заврагине и Волохине: «Если 2-3 года назад Ханты-Мансийск специализировался на снайперах, то теперь перешли на голкиперов»

Гендиректор «Югры» высказался о задрафтованных в НХЛ вратарях системы клуба.

– На драфте в Нэшвилле «Югру» и хоккейную школу Ханты-Мансийска часто вспоминали.

– Да, там были выбраны два голкипера из нашей системы – Егор Заврагин и Евгений Волохин. Пошутили о том, что если два-три года назад Ханты-Мансийск специализировался на снайперах для драфтов – речь о Кирилле Марченко и Иване Морозове, то теперь перешли на голкиперов.

Принято считать, что драфты показывают качество работы хоккейной школы, о чем говорят и примеры школ Ярославля и Санкт-Петербурга. Но в то же время это не главный показатель. Для нас самое основное – места «Югры», «Мамонтов Югры» и других команд системы в турнирных таблицах , КХЛ, первенств России.

– В прошедшем сезоне эти таблицы показали противоречивые результаты...

– Да, мы выиграли регулярный чемпионат ВХЛ, нас называли главным фаворитом Кубка Петрова. С этим давлением, увы, не справились – уступили «Горняку-УГМК», который получил серьезное укрепление из «Автомобилиста». Хороший урок для «Югры». И мотивация.

Но тут нет одной краски и одной оценки. Для властей Югры, которые оказывают нам максимальную поддержку, крайне важна и работа хоккейной школы, всей вертикали.

Так вот наша школа в прошедшем сезоне проявила себя во всех возрастах. Команда «Югра-ЮКИОР – 2005» стала победителями первенства Уральского, Сибирского и Приволжских федеральных округов среди юношей до 18 лет, тем самым отобравшись в финал первенства юниорской хоккейной лиги, где завоевала серебряные медали.

Команды «Югра-ЮКИОР» 2006, 2008 и 2011 годов рождения заняли третьи места в аналогичном первенстве. И это в одном из самых конкурентных хоккейных регионов России, представленном такими мощными центрами, как Омск, Челябинск и Екатеринбург.

Для нас важно и то, что воспитанники «Югры» регулярно привлекаются в составы сборных команд России своих возрастов. Так что, как говорится, не драфтом единым, – сказал Василий Филипенко.