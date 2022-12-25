Гендиректор «Югры» о КХЛ: «Не актуально на данном этапе. Вопрос финансовых возможностей и дополнительных, внебюджетных средств»

Василий Филипенко ответил на вопрос о возможном возвращении «Югры» в КХЛ.

– Руководители КХЛ постоянно говорят о том, что двери главной лиги страны открыты – и в качестве кандидата называют «Югру». Ваш комментарий.

– Мы благодарны КХЛ, что там замечают наши успехи и проявляют интерес.

Могу сказать, что на данном этапе возвращение в КХЛ для нас, к сожалению, не актуально, поскольку это вопрос финансовых возможностей и дополнительных, внебюджетных средств.

В свое время « » заходила в КХЛ, скажем так, на минималках. И убедилась, что в такой лиге это совсем не идеальный вариант, который завершается проблемами – и финансовыми, и хоккейными.

Сегодня не видим смысла повторять тот опыт, ведь возвращаться в КХЛ имеет смысл солидно, с мощным фундаментом в плане финансов. Но посмотрим, что будет завтра, – сказал генеральный директор команды из Ханты-Мансийска.