  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чибриков – 60-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом чемпионате было 66, рекорд – 72
1

Чибриков – 60-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом чемпионате было 66, рекорд – 72

60 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ.

Сегодня нападающий Никита Чибриков сыграл за «Виннипег» впервые в сезоне-2024/25. Он набрал 2 (1+1) балла в игре с «Бостоном» (8:1).

Он стал 60-м представителем России, сыгравшим в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне сыграли в общей сложности 66 россиян, а рекорд был установлен в сезоне-2000/01 (72). 

В сезоне-2024/25 сыграли следующие игроки из России:

Вратари (11): Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Вегас»), Иван Федотов («Филадельфия»), Ярослав Аскаров, Александр Георгиев (оба – «Сан-Хосе»).

Защитники (14): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Бостон»), Даниил Мироманов («Калгари»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Даниил Мисюль («Нью-Джерси»). 

Форварды (35): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»), Валерий Ничушкин, Никита Прищепов (оба – «Колорадо»), Кирилл Капризов, Яков Тренин и Марат Хуснутдинов (все – «Миннесота»), Евгений Малкин, Василий Пономарев (оба – «Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Детройт»), Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Кузьменко («Калгари»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко (все – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Даниил Гущин, Клим Костин, Николай Коваленко (все – «Сан-Хосе»), Георгий Меркулов («Бостон»), Никита Гребенкин («Торонто»), Федор Свечков («Нэшвилл»). 

Новый русский снайпер в «Виннипеге»? Чибриков забивает в каждом матче НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Quant Hockey
logoНикита Чибриков
logoВиннипег
logoНХЛ
рейтинги
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Виннипег» в этом сезоне. У него 2 броска и 4 хита за 13:28 с «Бостоном»
13сегодня, 03:48Видео
«Виннипег» вызвал Чибрикова из АХЛ. У него 13 очков в 19 играх за «Манитобу» – лучший результат в команде
1вчера, 03:58
Мирошниченко подменит Овечкина, Гребенкин дебютировал в «Торонто». А как вообще дела у наших в АХЛ?
1823 ноября, 09:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Это праздник, что СКА может играть на самой большой крытой арене в мире, ждем аншлаги. Эти матчи будут входить в историю по многим показателям»
315 минут назад
Юрчо о КХЛ: «Иногда приходится тренироваться со сломанными клюшками. Экипировка – основная проблема. Понимаю, что это из-за политической ситуации»
2358 минут назад
Иностранцы получат по 300 тысяч рублей за участие в КПК. Предусмотрена выплата за победу и перелеты бизнес-классом («ВсеПроСпорт»)
10сегодня, 13:34
Ротенберг про «Каток у флагштока»: «Лучший в мире. Гордость России! Здесь передается связь поколений. Маленьким мальчиком я ходил на каток с родителями. Эта культура была еще в СССР»
57сегодня, 12:59
Крикунов о составе «России 25»: «СКА приносит себя в жертву ради сборной. Как им удастся подготовиться к возобновлению сезона – большой вопрос»
19сегодня, 12:53
Кросби о том, что болельщики освистывали «Питтсбург» в игре с «Колорадо»: «В этом сезоне были моменты, когда мы это заслуживали. Но не думаю, что это был один из них»
8сегодня, 12:44
Конюшков о тренировке «России 25»: «Другая система, другой подход. Новые упражнения узнал. Будем стараться играть в красивый атакующий хоккей, но не забывать и про оборону»
17сегодня, 11:47
Директор «Лады»: «Губернатор Федорищев заверил, что клуб будет развиваться в лучшую сторону, бюджет не будет хуже»
3сегодня, 11:37
Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»
80сегодня, 11:23
СКА возвращается на «СКА-Арену»: «С 17 декабря будем играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и болельщиков!»
30сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Автомобилиста» о драфте: «Дискуссия пока еще сырая. Мы с интересом наблюдаем»
3 минуты назад
Крикунов о сборной легионеров на КПК: «Дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь. Канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки»
9 минут назад
Летанг после 2:6 от «Колорадо»: «У Маккиннона и Рантанена сложно отобрать шайбу. Макар – один из лучших игроков. Он просто заставляет соперника выглядеть глупо»
1сегодня, 13:54
Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 600 передач в НХЛ
3сегодня, 13:24
Абрамов о «России 25»: «Когда за сборную играешь, это другие эмоции, другой накал, ответственность. Матчи сильно отличаются – нельзя сравнивать с клубными»
1сегодня, 12:27
Аймурзин о КПК: «Всегда приятно представлять Россию. Мотивацию никому не надо добавлять. Личных целей никогда не было – только командный результат»
сегодня, 11:55
Агент Овечкина о погоне за Гретцки: «Стараемся меньше тему рекорда обсуждать. Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»
сегодня, 11:04
Илья Набоков: «Я полностью восстановился от травмы, все отлично. В «России 25» приятная атмосфера, дружественная, рабочая обстановка»
2сегодня, 10:43
Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»
1сегодня, 09:57
Минское «Динамо» поместило Кареева в список отказов
сегодня, 09:39
Рекомендуем