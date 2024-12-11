Чибриков – 60-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом чемпионате было 66, рекорд – 72

60 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ.

Сегодня нападающий Никита Чибриков сыграл за «Виннипег» впервые в сезоне-2024/25. Он набрал 2 (1+1) балла в игре с «Бостоном» (8:1).

Он стал 60-м представителем России, сыгравшим в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне сыграли в общей сложности 66 россиян, а рекорд был установлен в сезоне-2000/01 (72).

В сезоне-2024/25 сыграли следующие игроки из России:

Вратари (11): Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Вегас»), Иван Федотов («Филадельфия»), Ярослав Аскаров, Александр Георгиев (оба – «Сан-Хосе»).

Защитники (14): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Бостон»), Даниил Мироманов («Калгари»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Даниил Мисюль («Нью-Джерси»).

Форварды (35): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»), Валерий Ничушкин, Никита Прищепов (оба – «Колорадо»), Кирилл Капризов, Яков Тренин и Марат Хуснутдинов (все – «Миннесота»), Евгений Малкин, Василий Пономарев (оба – «Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба – «Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Детройт»), Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Кузьменко («Калгари»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко (все – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Даниил Гущин, Клим Костин, Николай Коваленко (все – «Сан-Хосе»), Георгий Меркулов («Бостон»), Никита Гребенкин («Торонто»), Федор Свечков («Нэшвилл»).

Новый русский снайпер в «Виннипеге»? Чибриков забивает в каждом матче НХЛ