Александр Георгиев: «Обмен в середине сезона – это непросто. Мне нравилось играть перед фанатами «Колорадо». С нетерпением жду начала новой главы»
Александр Георгиев высказался после ухода из «Колорадо».
9 декабря «Эвеланш» обменяли Георгиева в «Сан-Хосе».
«Последние пару дней были напряженными, обмен в середине сезона – это непросто. Хотелось бы выделить пару часов и написать целую главу, но самое главное – мне нравилось играть перед фанатами «Эвеланш».
Рад, что мы справились с задачей в моем последнем домашнем матче против «Вегаса» на ваших глазах, это было весело!
С нетерпением жду начала новой главы. Я ценю вас всех, до скорой встречи!» – написал вратарь Александр Георгиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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