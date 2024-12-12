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Александр Георгиев: «Обмен в середине сезона – это непросто. Мне нравилось играть перед фанатами «Колорадо». С нетерпением жду начала новой главы»

Александр Георгиев высказался после ухода из «Колорадо».

9 декабря «Эвеланш» обменяли Георгиева в «Сан-Хосе».

«Последние пару дней были напряженными, обмен в середине сезона – это непросто. Хотелось бы выделить пару часов и написать целую главу, но самое главное – мне нравилось играть перед фанатами «Эвеланш».

Рад, что мы справились с задачей в моем последнем домашнем матче против «Вегаса» на ваших глазах, это было весело!

С нетерпением жду начала новой главы. Я ценю вас всех, до скорой встречи!» – написал вратарь Александр Георгиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
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