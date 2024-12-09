«Колорадо» обменял Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе» на Блэквуда и Дживани Смита
«Колорадо» обменял Александра Георгиева и Николая Коваленко в «Сан-Хосе».
«Эвеланш» получили голкипера Маккензи Блэквуда, форварда Дживани Смита, а также выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2027 года.
«Шаркс» получили Георгиева и Коваленко, а также выбор в 5-м раунде драфта 2025 года и во 2-м раунде драфта-2026.
В нынешнем сезоне 28-летний российский вратарь провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем за игру 87,5% бросков при коэффициенте надежности 3.38. Георгиев выступал за «Эвеланш» с 2022 года.
Коваленко сыграл за «Колорадо» 28 матчей, отметившись 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами. Этот сезон дебютный для 25-летнего форварда в НХЛ. Ранее он провел 2 сезона в «Торпедо».
Изображение: x.com/avalanche
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Колорадо»
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