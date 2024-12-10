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Генменеджер «Колорадо»: «Георгиев и Аннунен – хорошие вратари. Но несколько недель назад мы почувствовали, что нам нужен апгрейд»

Генменеджер «Колорадо» высказался об обмене Александра Георгиева в «Сан-Хосе».

«Эвеланш» обменяли вратаря Георгиева и нападающего Николая Коваленко в «Шаркс» на голкипера Маккензи Блэквуда и форварда Дживани Смита.

Напомним, 30 ноября «Колорадо» выменял вратаря Скотта Уэджвуда у «Нэшвилла» на голкипера Юстуса Аннунена.

«В случае с Георгиевым, думаю, он показал, что может быть хорошим вратарем в этой лиге, о чем свидетельствует его общее количество побед за последние несколько лет и, конечно же, его игра в плей-офф в прошлом году.

Я думаю, что, очевидно, статистика это статистика. Мы, очевидно, знали о наших вратарских проблемах в начале сезона. Я думаю, когда у одного вратаря трудные времена, нужно, чтобы другой парень как-то подстраховывал. Тяжело, когда оба парня испытывают трудности, и я думаю, что [Георгиев и Аннунен] испытывали их в определенные моменты. Но я верю, что они оба хорошие вратари...

Несколько недель назад мы почувствовали, что нам нужен апгрейд, и начали искать замену, но обменять вратаря не так-то просто. Я знаю, люди думают, что нужно просто позвонить и сделать предложение. Но в этой лиге команды не так легко меняют стартовых вратарей.

Поэтому для нас было непросто заключить эти две сделки. Наш отдел вратарей, наши скауты и команда аналитиков проделали отличную работу», – сказал генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд.  

«Колорадо» обменял сразу двух русских, чтобы спасти сезон! Георгиев и Коваленко теперь «акулы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoКрис Макфарленд
logoНХЛ
logoАлександр Георгиев
logoЮстус Аннунен
logoСкотт Уэджвуд
logoСан-Хосе
logoМаккензи Блэквуд
logoНэшвилл
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