Маккиннон и Рантанен стали самым результативным дуэтом в истории «Колорадо» и «Квебека», обойдя братьев Штястны
Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен побили рекорд «Колорадо» для дуэтов.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эвеланш» обыграли «Питтсбург» со счетом 6:2. В четырех голах сразу оба форварда отметились баллом за результативность.
По этому показателю за карьеру они побили рекорд франшизы (с учетом «Квебека») – 362 раза. Маккиннон и Рантанен превзошли достижение братьев Антона и Петера Штястны – 361 гол.
Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 600 передач в НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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