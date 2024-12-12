Маккиннон и Рантанен стали самым результативным дуэтом в истории «Колорадо» и «Квебека», обойдя братьев Штястны

Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен побили рекорд «Колорадо» для дуэтов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эвеланш » обыграли «Питтсбург» со счетом 6:2. В четырех голах сразу оба форварда отметились баллом за результативность.

По этому показателю за карьеру они побили рекорд франшизы (с учетом «Квебека») – 362 раза. Маккиннон и Рантанен превзошли достижение братьев Антона и Петера Штястны – 361 гол.

Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 600 передач в НХЛ