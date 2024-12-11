Летанг после 2:6 от «Колорадо»: «У Маккиннона и Рантанена сложно отобрать шайбу. Макар – один из лучших игроков. Он просто заставляет соперника выглядеть глупо»
Крис Летанг высказался после матча против «Колорадо» (2:6).
Нападающие «Эвеланш» Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен набрали по 5 очков в матче с «Питтсбургом».
«Они в целом очень хорошие игроки. У Маккиннона есть скорость, мастерство, бросок. Рантанен очень заметен на льду. Он действительно хорош у ворот. У них сложно отобрать шайбу.
А затем добавьте Макара. Он, наверное, сейчас один из лучших игроков в хоккее. Он просто заставляет команду соперника выглядеть глупо», – сказал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.
Маккиннон и Рантанен уничтожили «Питтсбург», набрав по 5 очков! А Ничушкин выдал гол из 2013-го
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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