Летанг после 2:6 от «Колорадо»: «У Маккиннона и Рантанена сложно отобрать шайбу. Макар – один из лучших игроков. Он просто заставляет соперника выглядеть глупо»

Крис Летанг высказался после матча против «Колорадо» (2:6).

Нападающие «Эвеланш» Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен набрали по 5 очков в матче с «Питтсбургом».

«Они в целом очень хорошие игроки. У Маккиннона есть скорость, мастерство, бросок. Рантанен очень заметен на льду. Он действительно хорош у ворот. У них сложно отобрать шайбу.

А затем добавьте Макара. Он, наверное, сейчас один из лучших игроков в хоккее. Он просто заставляет команду соперника выглядеть глупо», – сказал защитник «Питтсбурга » Крис Летанг .

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