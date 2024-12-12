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Алекс Бродхерст: «Люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, на уровне человеческих отношений все отлично»

Алекс Бродхерст поделился впечатлениями от жизни в России.

– В 2022 году ты решил, что особенностей Финляндии тебе уже маловато, и решил поехать в Россию. Учитывая время твоего перехода, это был весьма смелый поступок.

– Этому предшествовали долгие раздумья, на них ушел почти месяц. Спасибо «Авангарду», что они дали мне собраться с мыслями.

Очень сложная ситуация была в мире, но я просто хотел играть в лучшей европейской лиге, чтобы получить шанс вернуться в НХЛ. На тот момент я еще не отказался от этой идеи.

Когда я согласился с предложением «Авангарда», финские болельщики были очень расстроены, писали много всякого в сети. Но как мы знаем, меня нет в соцсетях, ха-ха.

Какие-то сообщения долетали до моей жены, но, в конце концов, все в моем окружении меня поняли. Они знают, как я люблю хоккей и нет ничего удивительного в том, что я хотел играть на самом высоком уровне из возможного. Рад, что принял это решение. 

– В 2022 году ты приехал в неизвестность. Сейчас, в 2024-м, твое восприятие нашей страны, оценка происходящего изменились?

– Само собой. Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился.

Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично. Недавно мы играли с «Авангардом», мои знакомые в команде были рады меня видеть, а я их. Мне все нравится, – сказал нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Амура»
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