Алексей Сопин высказался об игре Седрика Пакетта в минувшем сезоне.

– Вы довольны сезоном-2023/24, в котором за вас играл Пакетт?

– Мы очень довольны тем, что он у нас оказался. Мы еще в середине сезона 2022/23 разговаривали с минским «Динамо», пытались его выменять. Но тогда Минск его не отдал. Были рады, что в итоге его смогли подписать.

Нам понравились и его статистика, и голы, и то, как он вписался в звено к и . Отдельный разговор – его мужественные качества. Ведь он играл в плей‑офф с переломом ноги.

– Как это вышло?

– Он должен был лечиться минимум шесть недель. Но он вышел в плей‑офф меньше, чем через месяц после травмы. Дело в том, что все понимали – Пакетту нужно делать операцию, потому что сломанная кость не срасталась.

Первое заключение врачей перед плей‑офф: все, мы потеряли Седрика. Он будет прооперирован, и сезон для него закончен.

Но когда мы обратились к разным светилам в этой области, кто работает со стопами, то нам сказали: «Если он может сыграть на морально‑волевых, то есть шанс рискнуть».

Но главное, что тут инициатива шла от самого Пакетта. Когда ему доктор озвучил, что он сыграть не сможет, то Седрик ему возразил: «Нет, я играть буду. Мне без разницы на боль и риск, я не собираюсь пропускать плей‑офф». Это было его решение. И не то что его кто‑то заставлял – нет, он сам начал спорить с медиками, – сказал спортивный директор «Динамо» .

Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Пакетта: «Он подал пакет документов. Седрика никто не заставлял. Это было его решение»