Минское «Динамо» обменяло Дерябина в «Адмирал» на денежную компенсацию

Минское «Динамо» обменяло Дмитрия Дерябина в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Сегодня пресс-служба владивостокского клуба объявила об переходе 25-летнего защитника. Минский клуб получил денежную компенсацию.

Дерябин не играл в КХЛ в текущем сезоне. В прошлом сезоне на его счету 5 (1+4) очков в 45 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12».

Всего за минское «Динамо » защитник сыграл 181 матч и заработал 15 (2+13) очков при показателе полезности «-11». Сезон-2018/19 защитник провел в команде «Cedar Rapids RoughRiders» (США) из USHL.