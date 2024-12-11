Минское «Динамо» обменяло Дерябина в «Адмирал» на денежную компенсацию
Минское «Динамо» обменяло Дмитрия Дерябина в «Адмирал» на денежную компенсацию.
Сегодня пресс-служба владивостокского клуба объявила об переходе 25-летнего защитника. Минский клуб получил денежную компенсацию.
Дерябин не играл в КХЛ в текущем сезоне. В прошлом сезоне на его счету 5 (1+4) очков в 45 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12».
Всего за минское «Динамо» защитник сыграл 181 матч и заработал 15 (2+13) очков при показателе полезности «-11». Сезон-2018/19 защитник провел в команде «Cedar Rapids RoughRiders» (США) из USHL.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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