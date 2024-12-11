«Адмирал» обменял вратаря Демченко в минское «Динамо» на Гуслистова. Бывший нападающий «Северстали» не забивал в КХЛ с марта 2023 года

«Адмирал» обменял Василия Демченко в минское «Динамо» на Никиту Гуслистова.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь Василий Демченко провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Владивостока, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 91,7% бросков.

22-летний форвард Никита Гуслистов перешел в минское «Динамо » в июле этого года в результате обмена из «Северстали».

В 9 матчах за «зубров» в текущем сезоне он не отметился результативными действиями. В последнее время игрок выступал за «Брест» в белорусской лиге.

Отметим, что в КХЛ Никита в последний раз забивал в марте 2023 года – в матче с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.