«Адмирал» обменял вратаря Демченко в минское «Динамо» на Гуслистова. Бывший нападающий «Северстали» не забивал в КХЛ с марта 2023 года
«Адмирал» обменял Василия Демченко в минское «Динамо» на Никиту Гуслистова.
В нынешнем сезоне 30-летний вратарь Василий Демченко провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Владивостока, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 91,7% бросков.
22-летний форвард Никита Гуслистов перешел в минское «Динамо» в июле этого года в результате обмена из «Северстали».
В 9 матчах за «зубров» в текущем сезоне он не отметился результативными действиями. В последнее время игрок выступал за «Брест» в белорусской лиге.
Отметим, что в КХЛ Никита в последний раз забивал в марте 2023 года – в матче с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Адмирала»
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