Демченко покинет «Адмирал» и может перейти в минское «Динамо» («СЭ»)

Василий Демченко может перейти в минское «Динамо».

30-летний голкипер покинет «Адмирал », об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Одним из вариантов продолжения его карьеры является клуб из Беларуси.

В нынешнем сезоне Василий Демченко провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 91,7% бросков.