Демченко покинет «Адмирал» и может перейти в минское «Динамо» («СЭ»)
Василий Демченко может перейти в минское «Динамо».
30-летний голкипер покинет «Адмирал», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Одним из вариантов продолжения его карьеры является клуб из Беларуси.
В нынешнем сезоне Василий Демченко провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 91,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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