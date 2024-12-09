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Демченко покинет «Адмирал» и может перейти в минское «Динамо» («СЭ»)

Василий Демченко может перейти в минское «Динамо».

30-летний голкипер покинет «Адмирал», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Одним из вариантов продолжения его карьеры является клуб из Беларуси.

В нынешнем сезоне Василий Демченко провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,66 шайбы и отражая 91,7% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВасилий Демченко
logoАдмирал
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Минск
logoКХЛ
возможные переходы
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