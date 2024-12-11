«Ак Барс» арендовал Рауля Якупова у «Нефтехимика». «Адмирал» завершил аренду 20-летнего форварда спустя полтора месяца

«Ак Барс» арендовал нападающего Рауля Якупова у «Нефтехимика».

Ранее 20-летний форвард провел в аренде в «Адмирале» полтора месяца, после чего дальневосточный клуб расторг соглашение с Якуповым.

«Рауль отправляется в систему «Ак Барса » на правах временного перехода. Это могло случится еще до его аренды во Владивосток. Но, тогда было принято решение, что в «Адмирале » он получит больше игрового времени, и это лучший вариант для его развития. Однако, не предоставив должного шанса, игрока отправили в команду МХЛ . Тогда и было принято решение вернуть Якупова.

После этого «Ак Барс» вновь вышел с предложением взять игрока в аренду. Мы подробно пообщались с генеральным менеджером казанской команды Валиуллиным на предмет выступления Рауля в системе клуба.

В «Ак Барсе» игрока видят, как конкурента на позицию лимитчика в главной команде. Это устраивает и самого хоккеиста. Кроме того, он получит опыт игры в команде ВХЛ , которая ставит перед собой высокие задачи и в настоящее время борется за попадание в плей-офф. Дальше все зависит от самого Рауля, – сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Якупов провел 4 матча за «Нефтехимик» и трижды сыграл за «Адмирал», не отметившись результативными действиями.