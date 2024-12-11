Крикунов о сборной легионеров на КПК: «Дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь. Канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки»

Владимир Крикунов высказался о сборной легионеров на Кубке Первого канала.

Команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино .

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.

«Команда легионеров должна показать себя. Что касается иностранцев, канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки. На три игры смотивировать они способны.

А играть-то легионеры умеют. Уверен, они дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь, расслабиться им не даст», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.