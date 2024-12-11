Крикунов о сборной легионеров на КПК: «Дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь. Канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки»
Владимир Крикунов высказался о сборной легионеров на Кубке Первого канала.
Команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
«Команда легионеров должна показать себя. Что касается иностранцев, канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки. На три игры смотивировать они способны.
А играть-то легионеры умеют. Уверен, они дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь, расслабиться им не даст», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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