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Райнхарт и Драйзайтль обошли Овечкина в гонке снайперов НХЛ. У них по 16 шайб, у Александра – 15, у Рантанена – 14

Сэм Райнхарт и Леон Драйзайтль лидируют в гонке снайперов НХЛ.

Форварды забросили по шайбе в сегодняшних матчах своих команд в регулярном чемпионате лиги. 

Райнхарт («Флорида») отличился в матче против «Колорадо» (4:7), ДрайзайтльЭдмонтон») забил «Рейнджерс» (6:2). 

Таким образом, нападающие делят лидерство в гонке снайперов лиги. У Райнхарта 16 шайб в 21 игре, у Драйзайтля – 16 в 22.

Они обошли Александра Овечкина из «Вашингтона» (15 в 18), выбывшего на 4-6 недель из-за травмы. 

На четвертом месте в гонке идет форвард «Колорадо» Микко Рантанен (14 в 21).

За ним следуют Кирилл Капризов («Миннесота», 13 в 19), Вильям Нюландер («Торонто», 13 в 20), Коннор Макмайкл («Вашингтон», 13 в 20) и Кайл Коннор («Виннипег», 13 в 21). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛеон Драйзайтль
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logoСэм Райнхарт
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