Кофилд сделал дубль в игре с «Бостоном» и делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ с Пойнтом. У них по 16 шайб, у Драйзайтля – 17, у Райнхарта – 18
Коул Кофилд делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ после дубля в игре с «Бостоном».
Форвард «Монреаля» забросил 2 шайбы в ворота «Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).
В активе 23-летнего американца 22 (16+6) очка в 24 играх.
Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Брэйденом Пойнтом из «Тампы» (16 голов в 19 играх).
Лидирует форвард «Флориды» Сэм Райнхарт – 18 шайб в 25 играх, вторым идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (17 в 24).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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