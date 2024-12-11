Бобровский отразил 17 из 18 бросков «Сиэтла» и 2 буллита из 2 в серии. Победа – 4-я подряд
Сергей Бобровский отразил 17 из 18 бросков «Сиэтла» и 2 буллита из 2 в серии.
«Флорида» обыграла «Кракен» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 36-летнего россиянина 4-й подряд и 13-й в 19 играх в текущем сезоне (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,91).
За карьеру в рамках регулярок у Бобровского стало 409 побед в 719 играх. Он занимает 11-е место в лиге по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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