Один из руководителей предложил частично учитывать компенсации за трансферы в потолке зарплат КХЛ. Идею отвергли («СЭ»)
В КХЛ предлагали включать компенсации за переходы в потолок зарплат.
Потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей. Но в нем не учитываются компенсации, которые клубы платят за переходы хоккеистов.
«Баснословные компенсации, которые могут платить в КХЛ только избранные клубы, вызывают вопросы у остальных.
Слышал, что кто-то из руководителей даже предлагал включить эти компенсации, пусть и частично, в потолок зарплат.
Но и это предложение было отвергнуто», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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