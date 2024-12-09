Один из руководителей предложил частично учитывать компенсации за трансферы в потолке зарплат КХЛ. Идею отвергли («СЭ»)

В КХЛ предлагали включать компенсации за переходы в потолок зарплат.

Потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей. Но в нем не учитываются компенсации, которые клубы платят за переходы хоккеистов.

«Баснословные компенсации, которые могут платить в КХЛ только избранные клубы, вызывают вопросы у остальных.

Слышал, что кто-то из руководителей даже предлагал включить эти компенсации, пусть и частично, в потолок зарплат.

Но и это предложение было отвергнуто», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.