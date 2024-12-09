Каменский о драке Мичкова: «Показывает характер. Но лучше голы забивать, он это умеет. Надо выиграть новичка чемпионата»
За 17 секунд до конца третьего периода матча «Филадельфии» с «Ютой» (2:4) 20-летний российский форвард получил малый и дисциплинарный штрафы (12 минут – 2+10) за стычку с нападающим Барреттом Хэйтоном. Во время потасовки за воротами соперника Матвей ткнул сопернику крагой в лицо.
«Мичков с характером, он его показывает, утверждается. Талант у него есть, забивать он умеет, что и доказывает. Желаю ему удачи и успехов, так держать!
Надо выиграть [звание лучшего] новичка чемпионата. Показывается в таких моментах с дракой его характер, но, вообще, ему лучше голы забивать.
Но и сдачи тоже надо уметь давать, что он умеет. Молодец!» – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
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Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков. У него 11+14 в 26 играх, отрыв в гонке – 7 баллов
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