Кузнецов об 1:0 с «Барысом»: «Вязкая игра, СКА не мог забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой»

Евгений Кузнецов высказался о победе СКА над «Барысом» со счетом 1:0.

– Класс между СКА и «Барысом» на льду оказался не таким большим, как на бумаге. В чем причина?

– Сейчас любая команда хорошо работает, все спортсмены физически готовы. Против таких команд тяжело играть.

Для болельщиков игра получилась вязкой и не очень привлекательной, но нам было важно победить.

– Отмененный гол «Барыса» повлиял на СКА психологически?

– Конечно, это всегда помогает. Для вратаря было важно сыграть на ноль. Было много опасных моментов у наших ворот, поэтому здорово, что он смог это сделать.

Вязкая игра, мы не могли забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.