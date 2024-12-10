Кузнецов об 1:0 с «Барысом»: «Вязкая игра, СКА не мог забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой»
Евгений Кузнецов высказался о победе СКА над «Барысом» со счетом 1:0.
– Класс между СКА и «Барысом» на льду оказался не таким большим, как на бумаге. В чем причина?
– Сейчас любая команда хорошо работает, все спортсмены физически готовы. Против таких команд тяжело играть.
Для болельщиков игра получилась вязкой и не очень привлекательной, но нам было важно победить.
– Отмененный гол «Барыса» повлиял на СКА психологически?
– Конечно, это всегда помогает. Для вратаря было важно сыграть на ноль. Было много опасных моментов у наших ворот, поэтому здорово, что он смог это сделать.
Вязкая игра, мы не могли забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости