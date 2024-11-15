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Сегин набрал 800-е очко в НХЛ. Он 1-й игрок с драфта-2010 с таким достижением

Тайлер Сегин набрал 800-е очко в НХЛ.

Нападающий «Далласа» сделал 2 передачи в матче против «Бостона» (7:2).

Теперь на счету Тайлера Сегина 801 (358+443) очко в 980 играх в НХЛ.

Он первый игрок с драфта-2010 (2-й номер, выбран «Бостоном»), набравший 800 баллов в лиге. 

Вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков, задрафтованных в 2010 году, идет Тэйлор Холл. Он набрал 703 очка в лиге.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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