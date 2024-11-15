Сегин набрал 800-е очко в НХЛ. Он 1-й игрок с драфта-2010 с таким достижением

Тайлер Сегин набрал 800-е очко в НХЛ.

Нападающий «Далласа » сделал 2 передачи в матче против «Бостона» (7:2).

Теперь на счету Тайлера Сегина 801 (358+443) очко в 980 играх в НХЛ .

Он первый игрок с драфта-2010 (2-й номер, выбран «Бостоном»), набравший 800 баллов в лиге.

Вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков, задрафтованных в 2010 году, идет Тэйлор Холл . Он набрал 703 очка в лиге.