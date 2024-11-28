Холл забил 3 гола за матч впервые с 2013 года. Он 5-й игрок в истории НХЛ с перерывом между хет-триками в 10+ лет
Тэйлор Холл сделал хет-трик впервые с 2013 года.
Нападающий «Чикаго» забросил 3 шайбы в матче НХЛ против «Далласа» (6:2).
Это первый хет-трик Тэйлора Холла с 5 декабря 2013 года. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, у которого перерыв между хет-триками составил 10 лет или более.
Ранее такой перерыв был у Дита Клэппера (сделал хет-трики 9 марта 1933 года и 17 февраля 1945-го), Вуди Дюмарта (25 декабря 1939-го и 4 марта 1951-го), Ги Карбонно (6 января 1983-го и 27 декабря 1993-го) и Мэтт Дюшен (4 ноября 2011-го и 20 ноября 2021-го).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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