Густавссон и Биннингтон с шатаутами, Холл с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Филип Густавссон, Джордан Биннингтон и Тэйлор Холл – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл с 5-м хет-триком в карьере в матче против «Далласа» (6:2).

Вторая звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон с 16-м шатаутом в карьере. Он отбил 31 бросок в игре с «Нью-Джерси» (3:0).

Первая звезда – голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон с шатаутом в матче против «Баффало» (1:0). Он отразил 39 бросков.