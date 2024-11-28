Густавссон и Биннингтон с шатаутами, Холл с хет-триком – звезды дня в НХЛ
Филип Густавссон, Джордан Биннингтон и Тэйлор Холл – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл с 5-м хет-триком в карьере в матче против «Далласа» (6:2).
Вторая звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон с 16-м шатаутом в карьере. Он отбил 31 бросок в игре с «Нью-Джерси» (3:0).
Первая звезда – голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон с шатаутом в матче против «Баффало» (1:0). Он отразил 39 бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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