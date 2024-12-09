«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил – 4:0 с «Нью-Джерси». Уэджвуд отразил все 25 бросков – 2-я победа в 3-м матче за команду

«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.

«Эвеланш» обыграли «Нью-Джерси » (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

Первой звездой матча стал вратарь клуба из Денвера Скотт Уэджвуд, отразивший все 25 бросков.

После обмена из «Нэшвилла» он провел за команду 3 матча (2 – в старте) и одержал 2 победы при 95,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,44.