«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил – 4:0 с «Нью-Джерси». Уэджвуд отразил все 25 бросков – 2-я победа в 3-м матче за команду
«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.
«Эвеланш» обыграли «Нью-Джерси» (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча стал вратарь клуба из Денвера Скотт Уэджвуд, отразивший все 25 бросков.
После обмена из «Нэшвилла» он провел за команду 3 матча (2 – в старте) и одержал 2 победы при 95,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,44.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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