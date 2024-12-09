Ничушкин сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», набрав 10-е очко в сезоне
Валерий Ничушкин сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси» (4:0).
На 5-й минуте форвард «Колорадо» ассистировал Россу Колтону, который открыл счет.
Россиянин продлил результативную серию (3+1) до 3 игр. Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 10 (6+4) очков.
Сегодня за 20:18 (3:35 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве) у Ничушкина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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