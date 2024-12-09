Василевский выиграл 12-й матч в сезоне, отбив 23 из 25 бросков «Ванкувера»
Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков в игре с «Ванкувером» (4:2).
Вратарь «Тампы» выиграл второй матч подряд.
Всего в 21 игре текущего чемпионата НХЛ у россиянина 12 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте полезности 2,40.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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