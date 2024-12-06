Василевский отразил 20 бросков «Сан-Хосе» из 21. Победа – 11-я в 20 играх в сезоне

Андрей Василевский отразил 20 бросков «Сан-Хосе» из 21.

«Тампа » разгромила «Шаркс» (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 30-летнего россиянина 11-й в 20 играх в текущем сезоне (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,42).

Василевский входит в топ-10 вратарей лиги по числу выигранных матчей наряду с еще двумя россиянами с 11 победами – Сергеем Бобровским («Флорида») и Петром Кочетковым («Каролина»).