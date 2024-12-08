Сорокин выиграл 7-й матч в сезоне, отбив 28 из 31 броска «Каролины»

Илья Сорокин отразил 28 из 31 броска в матче с «Каролиной» (4:3).

Вратарь «Айлендерс » одержал 7-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в сезоне россиянин провел 18 игр при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,64.