Сорокин выиграл 7-й матч в сезоне, отбив 28 из 31 броска «Каролины»
Илья Сорокин отразил 28 из 31 броска в матче с «Каролиной» (4:3).
Вратарь «Айлендерс» одержал 7-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в сезоне россиянин провел 18 игр при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,64.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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