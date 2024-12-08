СКА выиграл 4 из 6 последних матчей. У «Барыса» 8-е поражение подряд
СКА дома одолел «Барыс» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга выиграла 4 из 6 последних матчей. Дальше – домашний матч с «Локомотивом».
СКА набрал 44 очка за 34 игры и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Барыс» продлил серию поражений до 8 матчей. Дальше – выезд к «Динамо» Москва.
Команда тренера Галыма Мамбеталиева имеет 21 балл после 36 матчей и идет 11-й на Востоке.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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