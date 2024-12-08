СКА выиграл 4 из 6 последних матчей. У «Барыса» 8-е поражение подряд

СКА дома одолел «Барыс» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга выиграла 4 из 6 последних матчей. Дальше – домашний матч с «Локомотивом».

СКА набрал 44 очка за 34 игры и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Барыс » продлил серию поражений до 8 матчей. Дальше – выезд к «Динамо» Москва.

Команда тренера Галыма Мамбеталиева имеет 21 балл после 36 матчей и идет 11-й на Востоке.