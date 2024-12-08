Мамбеталиев о 0:1 от СКА: «Задания сидеть в обороне не было. А что, «Барысу» надо было пропускать голы?»

Тренер «Барыса» отреагировал на поражение от СКА (0:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Предупреждали ребят, разбирали игру соперника. Команда СКА – быстрая, хороший подбор игроков. У нас задания сидеть в обороне не было. Но действительно хотели сыграть более терпеливо в обороне, на контратаках.

Думаю, любую команду запирают в зоне, не только нас. А что, нам надо было пропускать голы? Да, было тяжело. Нем могли вывести шайбу, где‑то ошибались. Но при этом же хорошо играли на местах и не пропустили. Если бы пропустили – было бы сложнее.

В итоге мы не забили свои голы, и пропустили контратаку. Отсюда поражение, вот и все», – сказал Галым Мамбеталиев .