Тренер «Лады» Зубов после 2:3 с «Торпедо»: «Отвратительно провели 1-й период, пришлось встряхивать на повышенных тонах. Если куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу»
Павел Зубов прокомментировал поражение «Лады» от «Торпедо».
Тольяттинцы уступили в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
«Первый период провели отвратительно. Пришлось встряхивать, причем прилично, на повышенных тонах. Потому что никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу!
Ну потом, слава богу, нашли мотивацию, нашли силы, чуть-чуть недотерпели в концовке. Хотелось бы, чтобы таких периодов, таких первых 15 минут, как сегодня, не повторялось в принципе», – сказал главный тренер «Лады» Павел Зубов.
3 очка Атанасова принесли «Торпедо» победу над «Ладой» – 3:2
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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