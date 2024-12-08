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  • Тренер «Лады» Зубов после 2:3 с «Торпедо»: «Отвратительно провели 1-й период, пришлось встряхивать на повышенных тонах. Если куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу»
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Тренер «Лады» Зубов после 2:3 с «Торпедо»: «Отвратительно провели 1-й период, пришлось встряхивать на повышенных тонах. Если куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу»

Павел Зубов прокомментировал поражение «Лады» от «Торпедо».

Тольяттинцы уступили в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

«Первый период провели отвратительно. Пришлось встряхивать, причем прилично, на повышенных тонах. Потому что никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве – езжайте сразу!

Ну потом, слава богу, нашли мотивацию, нашли силы, чуть-чуть недотерпели в концовке. Хотелось бы, чтобы таких периодов, таких первых 15 минут, как сегодня, не повторялось в принципе», – сказал главный тренер «Лады» Павел Зубов.

3 очка Атанасова принесли «Торпедо» победу над «Ладой» – 3:2

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoПавел Зубов
logoТорпедо
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logoЛада
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