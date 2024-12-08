3 очка Атанасова принесли «Торпедо» победу над «Ладой» – 3:2

Василий Атанасов набрал три очка в матче против «Лады».

В игре Фонбет чемпионата КХЛ «Торпедо » одержало домашнюю победу со счетом 3:2.

На счету 22-летнего форварда гол и две передачи. В активе Атанасова стало 15 (10+5) баллов за результативность в 32 матчах нынешнего сезона.

«Торпедо» прервало серию из двух поражений. Команда находится на восьмом месте в Западной конференции, набрав 38 очков за 34 игры.

«Лада » осталась на девятом месте в Восточной конференции, имея 31 очко после 33 проведенных встреч.

Следующий матч нижегородцы проведут 17 декабря в гостях с «Витязем». Тольяттинцы дома сыграют с «Авангардом» 21 декабря.