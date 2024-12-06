Ларионов об 1:2 от ЦСКА: «Заработанное очко – позитивный момент. Мы должны воспринимать этот матч как задел, который даст нам большее. Игра получилась качественной, ребят не в чем упрекнуть»

Игорь Ларионов высказался после матча против ЦСКА (1:2 Б).

– Есть ли какие-то позитивные моменты в этой игре?

– Заработанное очко и есть позитивный момент. Было бы обиднее вдвойне проиграть вообще без очков.

В данной ситуации мы должны воспринимать эту игру как задел, который даст нам большее. Надеюсь, что домашние серии с поражением прекратятся и удача в следующем году к нам повернется.

Команда держала высокий темп до конца матча и давала те эмоции, которые люди получили. Несмотря на скупой счет, игра получилась качественной, и ребят не в чем упрекнуть.

– Не было ли соблазна поберечь Бочарова?

– Профессия вратаря такова, что если он в порядке и играет хорошо, то он в состоянии проводить множество матчей, как в той же Северной Америке.

У нас есть ночь, чтобы глянуть состояние Бочарова , потому что игра дневная. Нужно дать расклад и решить, кто начнет матч в воротах против «Лады».

– Какое у вас мнение по игре большинства?

– Мы можем показать, направить, наиграть. Неважно, какие бригады, они должны найти возможность, чтобы забросить. Рано или поздно, все будет получаться, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .