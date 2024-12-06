Ларионов об 1:2 от ЦСКА: «Заработанное очко – позитивный момент. Мы должны воспринимать этот матч как задел, который даст нам большее. Игра получилась качественной, ребят не в чем упрекнуть»
– Есть ли какие-то позитивные моменты в этой игре?
– Заработанное очко и есть позитивный момент. Было бы обиднее вдвойне проиграть вообще без очков.
В данной ситуации мы должны воспринимать эту игру как задел, который даст нам большее. Надеюсь, что домашние серии с поражением прекратятся и удача в следующем году к нам повернется.
Команда держала высокий темп до конца матча и давала те эмоции, которые люди получили. Несмотря на скупой счет, игра получилась качественной, и ребят не в чем упрекнуть.
– Не было ли соблазна поберечь Бочарова?
– Профессия вратаря такова, что если он в порядке и играет хорошо, то он в состоянии проводить множество матчей, как в той же Северной Америке.
У нас есть ночь, чтобы глянуть состояние Бочарова, потому что игра дневная. Нужно дать расклад и решить, кто начнет матч в воротах против «Лады».
– Какое у вас мнение по игре большинства?
– Мы можем показать, направить, наиграть. Неважно, какие бригады, они должны найти возможность, чтобы забросить. Рано или поздно, все будет получаться, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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