Кудашов о 3:2 с «Металлургом»: «Хорошая игра, упорная, кто меньше ошибок совершит. Создали момент в конце и победили, а так матч был равный»
– Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Упорная, кто меньше ошибок совершит, кто придумает в атаке. Сегодня в конце создали свой момент и победили. А так игра была равная.
– Один из игроков команды приоткрыл секрет, что количество выходных зависит от результатов игр. Сколько выходных у команды после такого финиша первой части?
– Это было. Сколько выходных дали – не скажу. Но стимулирование такое действительно имело место быть.
– «Динамо» набрало ход перед паузой. Как за эти 10 дней не потерять форму?
– Сначала отдыхаем, потом тренировки. План есть. По аналогии с прошлым сезоном будем трудиться.
– Как вам такой вариант календаря?
– Совершенно спокойно. Раньше были четыре паузы на Евротур, поэтому все нормально.
– Ждете ли Седрика Пакетта после паузы?
– Я думаю, что ждем, но не уверен. Ничего серьезного нет. Но будем смотреть.
– На Кубок первого канала едут два игрока от «Динамо». Не опасаетесь травм на таком не статусном турнире?
– Кубок первого канала – статусный турнир. Хорошо, что он проводится. Организаторы стараются делать его лучше и приглашать сильнейших.
Что касается травм, то ее можно получить и выйдя на улицу. Игроки хотят выступать за свои сборные. Мы это только поддерживаем, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
«Динамо» выиграло 9 из 11 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе
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