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«Динамо» выиграло 9 из 11 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе

«Динамо» обыграло «Металлург» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 9-я победа команды тренера Алексея Кудашова в 11 последних играх.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 47 очков в 35 играх.

В следующем матче, 17 декабря, команда сыграет с «Барысом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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