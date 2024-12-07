«Динамо» выиграло 9 из 11 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе

«Динамо» обыграло «Металлург» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 9-я победа команды тренера Алексея Кудашова в 11 последних играх.

На данный момент «Динамо » занимает третье место в таблице Запада, набрав 47 очков в 35 играх.

В следующем матче, 17 декабря, команда сыграет с «Барысом».