«Динамо» выиграло 9 из 11 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе
«Динамо» обыграло «Металлург» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 9-я победа команды тренера Алексея Кудашова в 11 последних играх.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 47 очков в 35 играх.
В следующем матче, 17 декабря, команда сыграет с «Барысом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости