Разин о 2:3 от «Динамо»: «Играли хорошо, незаслуженно проиграли. К сожалению, совершили ошибки, 3-й гол сами себе привезли. Так бывает»

Андрей Разин подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3).

«Играли сегодня хорошо. Считаю, что незаслуженно проиграли. К сожалению, мы совершили ошибки, особенно третий гол, который, можно сказать, что мы сами себе привезли. Так бывает.

На ошибках учатся, поэтому хотелось бы, чтобы все это откладывалось, и в дальнейшем мы таких ошибок не совершали. «Динамо» с победой.

Соперник мог бы вернуться в игру и при 1:3, если бы мы реализовали буллит. Да, действительно, если бы мы забили, то нам было бы легче. Но я не скажу, что это был переломный момент, потому что мы хорошо играли в третьем периоде. Мы не были надломлены этим нереализованным буллитом, у нас было много моментов, которые можно было использовать.

Не считаю, что сегодня мы грешили лишними бросками. Это ваше личное мнение. Соглашусь с вами в том, что этот бросок Орехова в последнем большинстве в ловушку вратарю стал таким глотком воздуха для «Динамо », но это же не вся игра», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .