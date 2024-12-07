Игорь Захаркин: «Здорово, когда игроки возвращаются в Россию из НХЛ. Вот Кузнецов – на него смотрят, вокруг много медийного шума. Он добавляет популярности СКА»
– Я считаю, что здорово, когда игроки возвращаются из Северной Америки в Россию. По любым причинам. Это уже игроки более высокой хоккейной культуры, с более профессиональным отношением к своему ремеслу.
В НХЛ играют лучшие. Когда они возвращаются, становятся примером для подрастающего поколения. Вот Кузнецов вернулся – на него смотрят. Это имя. Вокруг него много медийного шума. Стало быть, он добавляет популярности своему клубу, а это уже новые доходы, прибыли.
– В раздевалке такой игрок может что-то подсказать партнерам? Насчет подготовки к матчам, какие-то нюансы из заокеанской практики?
– Тут я думаю, у нас есть своя система подготовки. Российская школа хоккея – одна из лучших. И всегда должен происходит какой-то «микст», развитие. Можно «вкрапливать» сюда какие-то вещи из НХЛ, но должно быть взаимообогащение.
КХЛ и НХЛ могут конкурировать, просто это сложно делать, потому что НХЛ существует уже не одно десятилетие, это сложившаяся система. Там играют лучшие.
Хочется, чтобы значимость хоккея в России была такой же, как значимость НХЛ для Северной Америки. Возвращение игроков на родину как раз разгоняет эти процессы.
Такие хоккеисты приезжают в те клубы, где начинали, пусть и не всегда, продлевают свой век. Всем от этого польза, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.
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