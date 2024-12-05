Кудашов после 4:2 со СКА: «Слава богу, в нашем хоккее есть такие игроки, как Гусев и Кузнецов, которые создают красоту и делают разницу»
– Как сильно мешали удаления сегодня?
– Сегодня немного было удалений, потому не мешали. Наоборот, все по делу. Но главное, их было немного. Все же в Петербурге опасно столько удаляться.
– Что послужило такому качественному рывку во втором периоде?
– Провели анализ наших последних игр. Поменяли стратегию самой игры. Небольшие тактические моменты. Они и дали плоды. Надеюсь, за счет этого и сыграли так во втором периоде.
– Почему поставили молодого Моторыгина?
– Удивлен вашему вопросу. Это было запланировано. Так и хотели. Нет такого, что Хантер [Миска] определенное количество игр проводит, а потом Моторыгин.
– Как оцените момент с Гусевым, когда он вытащил на себя, а потом отдал на пустые?
– Слава богу, в нашем хоккее есть такие игроки, как Гусев и Кузнецов, которые создают красоту и делают разницу. Это не единичный случай. Когда Никита шел, я понимал, что что-то такое и должно произойти.
– Вы наверняка помните шайбу Каменского, когда он в падении забросил за «Колорадо»?
– Мне подсказали, что это была именно «вертушка Мальцева». Потому Александр Николаевич очень рад наверняка, что он ее снова увидел в исполнении Джиошвили. Мы это не оценивали. Любой гол хорош по-своему.
– Что за вдохновенная игра сегодня?
– Да мы бы всегда так играли. И до этого моменты были, но не получалось. Сегодня получилось.
Может, соперник дал где-то моменты создать. Кто-то более плотно играет, а кто-то открыто. Но сегодня были на позициях игроки, которые могли это сделать, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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