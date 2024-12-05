Кудашов после 4:2 со СКА: «Слава богу, в нашем хоккее есть такие игроки, как Гусев и Кузнецов, которые создают красоту и делают разницу»

Алексей Кудашов высказался после матча против СКА (4:2).

– Как сильно мешали удаления сегодня?

– Сегодня немного было удалений, потому не мешали. Наоборот, все по делу. Но главное, их было немного. Все же в Петербурге опасно столько удаляться.

– Что послужило такому качественному рывку во втором периоде?

– Провели анализ наших последних игр. Поменяли стратегию самой игры. Небольшие тактические моменты. Они и дали плоды. Надеюсь, за счет этого и сыграли так во втором периоде.

– Почему поставили молодого Моторыгина?

– Удивлен вашему вопросу. Это было запланировано. Так и хотели. Нет такого, что Хантер [Миска] определенное количество игр проводит, а потом Моторыгин.

– Как оцените момент с Гусевым, когда он вытащил на себя, а потом отдал на пустые?

– Слава богу, в нашем хоккее есть такие игроки, как Гусев и Кузнецов , которые создают красоту и делают разницу. Это не единичный случай. Когда Никита шел, я понимал, что что-то такое и должно произойти.

– Вы наверняка помните шайбу Каменского, когда он в падении забросил за «Колорадо»?

– Мне подсказали, что это была именно «вертушка Мальцева ». Потому Александр Николаевич очень рад наверняка, что он ее снова увидел в исполнении Джиошвили . Мы это не оценивали. Любой гол хорош по-своему.

– Что за вдохновенная игра сегодня?

– Да мы бы всегда так играли. И до этого моменты были, но не получалось. Сегодня получилось.

Может, соперник дал где-то моменты создать. Кто-то более плотно играет, а кто-то открыто. Но сегодня были на позициях игроки, которые могли это сделать, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.