Рид Буше о 6:0 с «Сочи»: «Увольнение главного тренера – звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед»

Рид Буше высказался об игре «Авангарда» в матче против «Сочи» (6:0).

– По желанию и энергии матч «Авангарда» с «Сочи» резко отличался от предыдущих игр. Так повлияли изменения в тренерском штабе?

– Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед и постарались на славу.

– Как вы относитесь к тому, что в «Авангарде» огромное множество изменений по ходу сезона? Влияет это на настроение, атмосферу?

– Настроение прямо сейчас, после победы, однозначно лучше. Но тут каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу.

Если ты здорово играешь, то риск того, что с тобой расстанутся, значительно снижается, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше .