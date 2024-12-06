Рид Буше о 6:0 с «Сочи»: «Увольнение главного тренера – звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед»
Рид Буше высказался об игре «Авангарда» в матче против «Сочи» (6:0).
– По желанию и энергии матч «Авангарда» с «Сочи» резко отличался от предыдущих игр. Так повлияли изменения в тренерском штабе?
– Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед и постарались на славу.
– Как вы относитесь к тому, что в «Авангарде» огромное множество изменений по ходу сезона? Влияет это на настроение, атмосферу?
– Настроение прямо сейчас, после победы, однозначно лучше. Но тут каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу.
Если ты здорово играешь, то риск того, что с тобой расстанутся, значительно снижается, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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