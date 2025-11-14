Пажо – 2-й игрок в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме после Майка Пека
Жан-Габриель Пажо стал 2-м игроком «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме.
Канадский форвард «Айлендерс» Жан-Габриель Пажо забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (4:3 ОТ) и стал вторым игроком в истории клуба из Нью-Йорка, кому удалось забить в овертайме в меньшинстве. До него это делал Майк Пека – 12 февраля 2002 года.
Во всей лиге последний раз гол в меньшинстве в овертайме забивал Ильи Любушикна за «Баффало» – «Тампе» (6:5 ОТ) в феврале 2023 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости