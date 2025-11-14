Пажо – 2-й игрок в истории «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме после Майка Пека

Жан-Габриель Пажо стал 2-м игроком «Айлендерс» с голом в меньшинстве в овертайме.

Канадский форвард «Айлендерс » Жан-Габриель Пажо забросил победную шайбу в ворота «Вегаса » (4:3 ОТ) и стал вторым игроком в истории клуба из Нью-Йорка, кому удалось забить в овертайме в меньшинстве. До него это делал Майк Пека – 12 февраля 2002 года.

Во всей лиге последний раз гол в меньшинстве в овертайме забивал Ильи Любушикна за «Баффало » – «Тампе» (6:5 ОТ) в феврале 2023 года.